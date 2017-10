L'actualité musicale en Alsace dans Note In Blue avec Claire Faravarjoo

Claire Faravarjoo... Clair et obscur à la fois !

POUR PODCASTER L'EMISSION CLIQUEZ ICI

Claire Faravarjoo ce sont des mélodies entêtantes, des refrains qui vous tournent autour. Une guitare électrique lancinante et des synthés mélancoliques. Des basses qui font bouger la tête du ciel au sol, et des rythmiques électronique inattendues.

Claire Faravarjoo - Naïssa B. Artwork

C’est une plume en français qui raconte des souvenirs, des mots qu’on ne dit pas le jour, seulement la nuit. Claire Faravarjoo sort son premier disque « Minuit » et on le découvre dans Note In Blue.

« Coup de foudre pour leurs paroles poétiques et la beauté incroyable de la voix de cette chanteuse, troublante, indescriptible. » Rue89 Strasbourg