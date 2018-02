POUR PODCASTER L'EMISSION CLIQUEZ ICI

David Federmann est musicien de jazz autodidacte. Dés l'âge de 13 ans il apprend la musique en parcourant les Jam Sessions du piano bar de la place Gutenberg à Strasbourg, sa ville natale, jusqu'aux prestigieux club parisiens. Au fil des années il rencontre des centaines de musiciens avec qui il va partager la scène chaque soir.

David est également un ingénieur du son expérimenté, souvent engagé par les grands médias nationaux. Il a notamment passé 6 ans à France Inter et France Culture où il a gagné le langage de la radio, le rythme de la narration et la culture du montage et de la production. Lorsqu'il décide de passer du live au studio, il cherche alors à confronter le jazz aux nouvelles technologies.

Fort de ses rencontres, il va inviter sur sa scène virtuelle des dizaines de musiciens et de chanteuses du monde entier, rassemblés autour de ses compositions. Il offre alors un univers intime qui associe les codes historiques du Jazz aux musiques urbaines d'aujourd'hui.