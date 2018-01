POUR PODCASTER L'EMISSION CLIQUEZ ICI

Félix... Le nom du duo !

Félix est un duo français composé de deux amis Jean-François (Jeff) Pastor et Benoit Simon, tous deux guitaristes dont l'un vivant à Strasbourg et l'autre à Paris. Bien avant de se lier musicalement, les deux compères se sont avant tout liés d'amitié plusieurs années durant, gardant toujours le lien au fil des tournées et des aléas de la vie dans le secteur musical.

Jean François Pastor et Benoit Simon

Jusqu'au jour ou en février 2017, Jeff propose à Benoit de collaborer autour de ses compositions qu'il connaissait déjà en parti.

Sans hésitation aucune, le travail de fond démarra immédiatement sur l'ensemble du répertoire: au fil des répétitions régulières sur Paris, autour de la table, voix chauffée, guitares en mains, ils testent, triturent, confrontent en totale liberté les idées qui fusent autour des chansons en anglais qui défilent. L'objectif est bien défini: "travaillons l'ensemble des titres, et voyons après ce qu'on en fait!". A l'issue, six mois plus tard, le constat était évident: "Félix" est né! Il restera sous forme de duo pour privilégier la complicité et les compositions sous leurs formes les plus authentiques.



Félix alias Jean François Pastor et Benoit Simon

Que ce soit à des milliers de kilomètres, ou dans la rue d'en face, l'intolérance et ses effets ne sont pas recevables. C'est de tout cela que se nourrissent les chansons de Félix, et quelque en soit la forme ou le genre. Félix n'aime pas l'idée de se cantonner à un style ou une influence unique. Il pioche dans tout ce qui l'a nourri, de la pop en passant par le blues, la soul, le jazz ou des musiques traditionnelles. Le choix de rester en duo permet de garder l'unité autour de cette authenticité. Cet esprit de liberté et d'ouverture se retrouve ainsi dans les esthétiques abordées qui ont éveillées la curiosité de Félix. Tout comme l'utilisation du mandole (instrument traditionnel algérien) qui vient servir un propos non pas traditionnel, mais pop.



Jean François Pastor en interview avec François Pinganaud

Félix, convaincu que son public l'attend, part désormais à sa rencontre qui pourra venir découvrir et suivre son univers où la part poétique et sensible sera au cœur du spectacle. Avec ses mélodies captivantes, ses ambiances très inspirées, aucun doute que ce sera un beau et bon moment partagé qui vise à rester dans les mémoires.