Strasbourg, France

POUR PODCASTER L'EMISSION CLIQUEZ ICI

David et Michaëla sont auteurs-compositeurs interprètes et auto producteurs. Ils forment FERGESSEN à Paris, en 2008, et leur premier album, « Les accords tacites », paraît en 2011. En janvier de la même année, séduits par les Vosges et la chaleur humaine qui y règne, ils s’y installent, y montent leur propre label associatif, ECHOÏD Prod, et auto produisent leur second album, « FAR EST », qui sort en octobre 2013.

FERGESSEN EN LIVE - VINCENT ASSIE

Entre 2013 et 2015, ils donnent 125 concerts, dont 20 show-cases dans les magasins Cultura de la France entière. De scènes « Découverte », en premières parties (Yodelice, Da Silva, Féfé, Francis Cabrel, Renan Luce, Melissmell, Daran, CharlElie Couture), puis en tête d’affiche, ils sillonnent l’Hexagone. Fin 2014, ils font salle comble à La Souris Verte (Epinal, 88) et y tournent un DVD live, « Made in FAR EST », qui paraît en 2015 sur ECHOÏD.

FERGESSEN EN LIVE A HOLTZHEIM - GERARD STOEHR

Début 2015, le duo tape dans l’œil de Bruno Berbérès (Shine France). Quelques auditions plus tard, ils séduisent ZAZIE, qui craque pour leurs harmonies vocales et leur côté « un peu ouf! ». Elle les embarque au sein de son équipe, dans la quatrième saison de « The Voice ». A l’occasion de deux prime-times, ils sont ainsi découverts par des millions de téléspectateurs.

FERGESSEN EN LIVE - VINCENT ASSIE

Dans la foulée, FERGESSEN produit avec succès un concert au Théâtre « Les Etoiles », à Paris, et y est remarqué par le réalisateur et arrangeur Antoine ESSERTIER, découvreur notamment de Vianney, Boulevard des Airs, Daran... Sous la direction artistique de ce dernier, reconnu pour son oreille, son intuition et son exigence, FERGESSEN se lance dans l’écriture et la production d’un troisième album.

FERGESSEN EN LIVE - VINCENT ASSIE

Point d’orgue d’une première trilogie discographique, « L’ETE » marque une évolution significative dans le parcours artistique du groupe et une transition affirmée vers une nouvelle esthétique musicale : beats électro, basses synthétiques, arrangements aériens et mélodies lumineuses viennent appuyer une plume soignée, directe, décomplexée. Solide sur ses bases, vocales notamment, FERGESSEN ajoute des ingrédients à sa palette pour donner naissance à une « French Pop » vitaminée…renouvelable à l’infini puisque chargée à l’énergie solaire.