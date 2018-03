POUR PODCASTER L'EMISSION CLIQUEZ ICI

Saxophoniste depuis l’âge de huit ans, arrangeur et compositeur, Franck Wolf a étudié le saxophone et les percussions au Conservatoire de Strasbourg. (Médaille d’or en saxophone et en musique de chambre). Depuis 2004, Franck a participé, aux côtés de Biréli Lagrène, à 4 albums, un DVD parus chez Dreyfus Jazz et Universal, et à plus de 500 concerts à New-York, Montréal, Moscou, Vienne, Marciac, La Haye, Istanbul, Paris ... Il joue toujours régulièrement en trio, en quartet ou en quintet avec le guitariste.

Franck Wolf

Membre fondateur des groupes straSax et Triophone, il crée en 2011 le Franck Wolf Trio avec Marcel Loeffler à l’accordéon et Davidé Petrocca à la contrebasse (CD « Bol d’air » paru en février 2013).

Meiko Miyazaki et Franck Wolf - Jacky Lehmann

Depuis janvier 2014, Mieko Miyazaki et Franck Wolf unissent leur musique, en duo, afin et de faire découvrir au public la sublime harmonie entre le koto, instrument représentatif du Japon, et le saxophone. Franck a également joué avec : Didier Lockwood, André Tchéccarelli, Stochelo Rosenberg, Benoît Sourisse, Dominique Di Piazza, Jerry Bergonzi, Hadrien Feraud, Angelo Debarre, Andy Narrel, Steve Ferrone…

Son dernier album « Franck Wolf & friends – Live 2013-2017 » est sorti fin 2017, il regroupe les meilleurs moments issus de 7 concerts avec 7 formations différentes, une vingtaine de musiciens, dont André Ceccarelli, Sébastien Giniaux, Gregory Ott, Anne Sila, Matskat…