L'actualité musicale en Alsace dans Note In Blue avec FredGo

FredGo... Ne tourne pas autour du pot !

FredGo et ses musiciens - Gérard

Auteur compositeur interprète, FredGo se plait à superposer des mots français sur des mélodies influencées par la musique pop rock anglaise. Attaché à donner du sens au texte, dans la simplicité ou la métaphore, FredGo construit ses chansons à partir d'un mot, d'une expression, pour susciter de belles images mais aussi faire réfléchir. Les notes sont pesées, façonnées pour frapper les esprits, sublimer le récit et rester dans les têtes comme de belles ritournelles.

FredGo

Une page blanche en guise de nouveau départ. Revenir à la langue de Molière… 2 ans passés à noircir des cahiers, à écrire, raturer, réécrire, peaufiner. Vient le moment où les doigts se crispent sur un enchaînement d'accords de guitare. Des remises en questions, des doutes et enfin... un rictus de joie quand les mots épousent parfaitement la mélodie et qu'il ne faut plus rien changer. Curieux de découvrir de nouveaux horizons et de fuir la monotonie, FredGo décrit des voyages, parle d’évasions et de retour aux sources. Il témoigne également de sa vision de la société et de la complexité de l’humain. Par soucis de pudeur, le thème de l’amour est abordé en métaphore « La roue tourne », dernier titre de l’opus, fait le lien entre les différentes thématiques et donne tout naturellement son nom à l’album.