L'actualité musicale en Alsace dans Note In Blue avec Ishwa - Le Live du Mois

Ishwa... La chance de les suivre !

Né de la rencontre entre la chanteuse Helena Caona et le producteur et beatmaker GBO, Ishwa est un projet hybride qui se nourrit de multiples influences, du rock au hip-hop (Flying Lotus, Kendrick Lamar, AndersonPaak...).

ISHWA - ISHWA

Véritable hommage à la culture rock, le premier EP d'Ishwa, nous fait redécouvrir des morceaux d'Iron Maiden (Flight of Icarus), Bob Dylan (Subterranean Homesick Blues), Metallica (One) et Nirvana (Aneurysm) à la sauce hip-hop / new soul. Un EP kaléidoscopique et polymorphe qui se renouvelle à chaque morceau et nous invite à savourer des ambiances cosmiques et métissées.

Ishwa - Franck Hess

Last but not least, deux rappeurs - et pas des moindres ! - se sont invités sur ce premier EP : Mad Dukez (Buffalo, USA) sur icare. us et Venomous2000(New Jersey, USA) sur a⌉ one.