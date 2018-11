L'actualité musicale en Alsace dans Note In Blue avec Jackson Mackay

Strasbourg, France

Auteur, compositeur et amateur de voyages, Jackson Mackay vous propose un répertoire et un univers très personnel. Ses chansons sont inspirées des grands espaces, de la vie des gens, d’anecdotes de voyage et de réflexions sur notre monde en constante mutation. Au cours de ses périples et tournées, il a fait de nombreuses rencontres. Chacune se sont révélées enrichissantes, surprenantes, mais surtout motivantes.

Jackson Mackay

Sa musique trouve ses racines dans la Country Music, le Rock et la Pop. Ses yeux et sa tête sont résolument tournés vers le futur. Après 5 albums, il peut être fier de lire que le magazine américain Country Music Today écrit qu’il a acquis la réputation d'être un des leader de la scène Country en Europe.

​C'est en lisant le poème "Song of the open road" de Walter Whitman puis d'un moment passé sur les côtes du Nord este du Brésil, qu'il a décidé d'écrire des chansons pour un nouvel album et de les présenter sur scène : "Living on the edge of the world"