John Universe, duo de Retrowave alsacien, sort son premier EP « To the Stars » le 14 Avril 2018 et organise sa release party le même jour, au Grillen à Colmar. Et pour nous téléporter davantage dans leur univers vintage et étincelant où se mêlent passé et présent, John Universe fait le choix surprenant de distribuer son EP sous format cassette accompagné également d’un code unique de téléchargement.

Sur scène, leurs néons fluorescents et sons rétro inspirés d’Ultravox, Depeche Mode et M83 nous feront voyager. Ce tout jeune projet , comptabilise déjà plus de 8000 vues sur son clip « To the Stars » sorti en Octobre 2017 et a été sélectionné pour concourir au Tremplin des Inouïs du Printemps de Bourges, le 3 Février 2018, au Noumatrouff à Mulhouse.

Leur histoire n’en est pas moins tout aussi palpitante : John et Matt mènent une vie paisible à Hawkins dans les années 80. Passionnés par les sons de l’univers qu’ils interprètent comme une musique cosmique, ils reproduisent ces sonorités avec leurs vieux synthétiseurs et émettent leurs propres signaux à travers l’espace et le temps. Ils gardent, au fond d’eux, l’espoir d’un contact…

Mais les années passent et John quitte sa ville natale. En 2017, il retourne à Hawkins et y retrouve son ancien complice qui lui remet son Walkman. À l’intérieur se loge encore leur cassette de sons spatiaux. Pris d’un vent de nostalgie, ils reprennent leur quête …

John Universe est sans aucun doute un groupe à suivre de près !