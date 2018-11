L'actualité musicale en Alsace dans Note In Blue avec Jyzzel pour le Live Du Mois

Strasbourg, France

C’est en 2016 que Jyzzel pousse son premier crie sous les traits et la plume de Murielle Schreiber. Depuis 2010 ses collaborations musicales variées lui ont permis de se forger une solide expérience vocale et scénique.

Passionnée par les arts du spectacle et les arts plastiques, elle suis un double cursus : arts appliqués et chant lyrique au Conservatoire de Strasbourg et Nancy. Pas assez sage pour le classique et passionnée par le jazz, le rock, la soul elle intègre une première formation rock à 18 ans. Parallèlement, elle poursuit ses études aux beaux arts et suis des formations en arts du spectacle à Strasbourg et Paris. Elle fera ces armes sur les scènes régionales, françaises, allemandes et en Angleterre aux côtés de musiciens professionnels.

Jyzzel - HERVÉ RIOUX

Animée par le désir de chanter ces propres textes, elle forme en 2007 un premier duo (To’thème) avec Gaël Sieffert où elle compose et écrit un répertoire original. Au fil des expériences, elle se forge une solide réputation auprès de ces pairs qui font appel à ces qualités vocales pour des enregistrements studios et pour partager avec elle la scène. Elle remporte de nombreux tremplins et en 2010, elle arrive aux portes de Baltard dans l’émission « nouvelle star » et fait la première partie de Michel Jonasz en 2012.

S’intéressant également à la dimension thérapeutique du chant elle enseigne son instrument depuis 2010 et propose des ateliers voix et sophrologie. Au fil du temps ses tiroirs et ses carnets se remplissent d’histoires, de poèmes et de dessins. Hypersensible, Murielle se laisse inspirer et parfois bousculer par la vie.

JYZZEL sur scène... - HERVÉ RIOUX

Partageant ces activités artistiques avec Sébastien Kanmacher, elle décide de faire appel à lui pour concevoir les arrangements musicaux. Le projet Jyzzel leurs permet de développer leurs attraits pour les musiques pop et rock en explorant la richesse de leurs instruments respectifs (batterie-voix) : Création de rythmiques faites maison, recherche de sons de guitares/batterie/basse, explorations vocales (phrasés, harmonies, effets,...) .

Jyzzel - HERVÉ RIOUX

Bêtes de scènes, ils sont animés du désir de créer un « spectacle musical » et de partager leur enthousiasme avec le public. Leur énergie et leur humour rejoint celui du tandem Rita Mitsouko. Ils se tournent vers Hervé Rioux et Julia Lheureux afin de les aider dans la conception des photos, du décor et des costumes. Les thèmes des chansons sont des odes à la vie « l’extase-ordinaire » dans lesquelles la chanteuse nous propose de partir à la découverte de « l’extraordinaire dans l’ordinaire ».

Dans un monde où tout s’accélère et devient virtuel, Jyzzel nous invite à ouvrir les yeux sur la beauté de ce qui nous entoure. Jyzzel se produit sur les scènes françaises. Actuellement elle peaufine son répertoire en préparation de l’album pour 2019.