Strasbourg, France

Formé il y a plus de 10 ans, le Gregory Ott Trio explore toute la palette du jazz. Est-ce parce qu’il a évolué dans un environnement familial très ouvert, avec des parents portés sur la soul et le rhythm’n’blues sans renier les classiques de la pop, les Beatles ou Jimi Hendrix et un oncle fan de BB King que le Strasbourgeois Gregory Ott a accédé à des formes musicales très diverses ? Il y a des chances.

Matthieu Zirn, Grégory Ott, Gautier Laurent - Daniel FAULHABER

Aujourd’hui, avec la belle complicité qui lie le pianiste à Gauthier Laurent à la contrebasse et Mathieu Zirn à la batterie l’alchimie semble complète, y compris quand celle-ci pousse le trio vers des formes jazz très actuelles. Avec en filigrane, cette tentation constante de l’épure dans le cheminement mélodique, comme si l’effacement révélait le motif. Une démarche colorée, parfois envoûtante.

Après "Frontières", "Ojeada" et "Chrome", "Ways" est le 4ème opus du Grégory Ott trio. Enregistré au prestigieux studio Recall de Pompignan, deux guest-stars, le saxophoniste Franck Wolf et le guitariste chanteur Yannick Eichert viennent ajouter un supplément d’âme sur deux plages de l’album. Entre lyrisme et pulsations incisives, le trio conforte son empreinte onirique et invite au lâcher prise. Sentiers balisés ou méandres impromptus, ce sont là les chemins des possibles de "Ways".