L'actualité musicale en Alsace dans Note In Blue avec le groupe Redstones

Redstones... Fait tomber les murs !

Redstones est le fruit de la rencontre inopinée entre 4 musiciens amis d'enfance et de William Matter, jeune artiste de talent, qui dès la première note a su apporter sa musicalité et transporter les titres vers de nouveaux horizons.

Projet avant tout porté par le plaisir de se retrouver et de créer ensemble, le groupe se réunit chaque semaine pour partager un moment résolument rock. Sous l'impulsion de Nicolas Notis et William Matter, les compositions se mettent en place une à une. Magnifiées par les arrangements de Yves Fitterer, la puissance de Benoit Finck et le groove de Matthias Gaab, ce qui deviendra le premier album du groupe prend rapidement forme.

Up and Down est un album « concept » varié et plein d’émotions, dans lequel les auditeurs pourront s’identifier tant par la variété des thèmes abordés, le regard lucide et sans parti pris sur notre époque, et surtout par sa musique efficace et très actuelle. Il raconte 15 années de la vie d'un personnage fictif depuis ses premiers pas dans la vie d'adulte, et les désillusions que celle-ci implique au fur et à mesure de son histoire personnelle.

Les influences restent fondamentalement rock avec de bons riff de guitares électrique, nappés de sons électro, une section rythmique tantôt puissante, tantôt disco et le tout étant porté par une voix mélodieuse et riche en couleurs, pour un résultat aux sonorités avant-gardistes. Des refrains entrainants, des textes forts, les titres s'enchainent un à un, transportant l'auditeur au cœur de l'univers de Redstones.

Redstones tire son nom du lieu dans lequel l'aventure du groupe a pris forme, comme un hommage à la passion et l'enthousiasme qui guide le projet. Avec son premier clip « The soldier », cette aventure s'ouvre à présent au grand public.