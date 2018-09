Strasbourg, France

Kevin est né à Saverne. Il joue de la guitare depuis l’âge de 8 ans et depuis la musique est sa passion. Le blues s’est vite imposé comme une évidence dans son univers.

Kevin Weiss Blues Band - DENIS MELOCCARO

Tout lui parle dans cette musique, les textes, le rythme, l’énergie, la liberté. Il en écoute et en joue donc depuis 25 ans. Dans cette histoire, la guitare est depuis toujours sa fidèle compagne. Il a appris à la connaitre, à la comprendre et en faire une amie avec laquelle il s’exprime sur scène.

Kevin Weiss Blues Band - DENIS MELOCCARO

Kevin est un guitariste-chanteur talentueux bien connu des musiciens et du monde musical régional. On tend l'oreille et on entend ses influences, Rory Gallagher, Gary Moore, Eric Clapton. Et puis au hasard d'une phrase, il nous rappelle qu'il connaît aussi Scott Henderson et Jeff Beck.

Kevin Weiss Blues Band

Pour le Live Du mois dans Note In Blue, il est accompagné par Franck Jean Schmidt à la basse et Nicolas Demelt à la Batterie.