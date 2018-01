POUR PODCASTER L'EMISSION CLIQUEZ ICI

Le Trio Electrico, signifiant à la fois « triple-prise » et camion-sono (d’abord pour les campagne électoral puis pour la musique du carnaval au Brésil), n’est ni électrique ni un trio, mais un quartette explorant les métissages musicaux au travers de standards brésiliens revisités et de compositions originales.

Trio Electrico

Essentiellement constituée de voix, percussions, guitare et cavaquinho, la musique de Trio Electrico veut rester tribale dans sa forme, mais aussi contemporaine dans les techniques musicales qu’elle mobilise, et joué dans l’esprit pagode des rodas de samba (sorte d’improvisations populaires et en plein air autour de standards pratiquées à Rio à l’heure du brunch ou de l’apéro).

Trio Electrico

2000 : un premier trio se forme avec Laurent, Hervé et Gilles d’abord pour faire des rocks ensemble puis va peu à peu s’orienter sur la musique brésilienne qui va prendre une place de plus en plus importante dans le groupe. La passion pour la musique brésilienne se double de la connaissance assez intime de deux des membres du groupe qui ont eu l’occasion de travailler de nombreuses fois au Brésil (rencontres avec des brésiliens, découverte d’instruments typique de cette musique, écoute de cette musique dans les nombreux clubs de samba de Rio ou de San Paulo,..).

Trio Electrico

2004 : l’arrivée de Sophie découverte lors d’un tour de chant jazz. Le répertoire de Trio Electrico va alors clairement s’orienter sur la Bossa Nova et la Samba qui va prendre de plus en plus de place dans leur répertoire. La samba va leur permettre de les muscler du point de vu percussion et va conduire 2 d’entre-eux à retourner à l’école musicale pendant un an (cours de percussion brésilienne) afin de mieux maîtriser cet aspect essentiel de la musique brésilienne.

Trio Electrico

Pendant quelques années, le groupe va être rejoint par Salomé (franco-brésilienne) qui viendra épauler Sophie au chant avec une belle complémentarité entre les deux dans la tessiture vocale. Aujourd’hui Trio Electrico est revenu à sa formule initiale avec 4 musiciens qui continuent à explorer cette musique qui ne cesse d’évoluer à l’échelle de ce pays immense et très vivant qu’est le Brésil.