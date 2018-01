POUR PODCASTER L'EMISSION CLIQUEZ ICI

Les Barboozes, pilleurs de tubes de père en fils, n’ont cessé de défrayer la chronique depuis leurs premiers braquages dans les années trente. De Georges Brassens à Stromae, de Joe Dassin à Ray Charles, de Franck Sinatra à Bob Marley, pas moins de trois générations d’artistes ont été les victimes de ces experts en détournement de sons.

Les Barboozes - Reflexio Photography

Ces 4 lascars sont bien les dignes héritiers de leurs aïeux ! Leur coffre fort regorge de tubes dérobés au fil des années dans le seul but de les transmettre de génération en génération, les uns redécouvrant ainsi les trésors du passé, les autres se surprenant à dodeliner de la tête sur des succès récents.

Les Barboozes - Pilleurs de tubes

Leur secret : revisiter, imbriquer, remodeler en associant l’inconciliable et en mariant l’incompatible … Avec Les Barboozes, professionnels du détournement dotés d’une expérience inégalée, vous allez vous surprendre à être de fervents complices de leurs abus de liens sociaux.

Les Barboozes - Reflexio Photography

Devenir receleur partenaire, c’est s’assurer des audiences publiques unanimement ralliées à leur cause et donc... à la vôtre ! Car même si les Barboozes s’affranchissent des règles et des conventions, ils partagent toujours leurs larcins avec bonheur et malice !

Alors n’ayez crainte : Après avoir été régulièrement poursuivis pour escroquerie au tempo, falsification de partitions, voix de fête, incitation à la scène, détournement de sons, grattage nocturne, Sol qualifié, prouesses sur la voie publique et rimes en bande organisée, ils ont jusqu’à présent toujours été acquittés à l’unanimité par le jury populaire ! En un mot : agir par surprise !