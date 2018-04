POUR PODCASTER L'EMISSION CLIQUEZ ICI

Les Belettes ce sont deux chanteuses, Jeanne Barbieri et Marie Schoenbock, quelques accessoires (kalimba, cloches, castagnettes, guimbarde...). Voilà les instruments d'une partition musicale qui creusent depuis 2014 le sillon d'une configuration brute, presque ancestrale, celle de la voix dans son plus simple appareil.

Les belettes - Marie Schoenbock - Jeanne Barbieri - Gaelle Hartmann-photographe-Strasbourg

Tantôt subtiles, fougueuses ou hypnotiques, les Belettes déroulent un parcours vocal aux sonorités insoupçonnées, nous entraînant dans des histoires romantiques et acrobatiques. Inspirées par la sobriété de l'univers musical de Meredith Monk, flirtant avec la poésie de Baudelaire et de Rimbaud, les chanteuses explorent les frontières entre fantasme, rêve et réalité. Leurs deux voix sont la pierre d'angle : porteuses du texte et voix instruments.

Marie Schoenbock - Jeanne Barbieri - Les Belettes - Gaelle Hartmann-photographe-Strasbourg

En parallèle de ce spectacle, les Belettes proposent des rencontres musicales pour petits et/ou grands autour de la voix, de l'improvisation et de l'écriture. Face à face, elles s'enivrent de la liberté de voler ensemble, toujours tenues par la nécessité de rester sur le fil.