Après trois albums et plus de 600 concerts, les Bredelers reviennent en force avec un 4ème opus « Dodekopf » et un nouveau line-up explosif ! Avec Shoko Bred (Marc- Antoine Schmitt - basse, chant), Jérémy Barès (guitare) et Gaël Souvay (batterie), les Bredelers entament un virage rock-electro aux contours vintage, emprunt d'humour et de dérision, et toujours avec l'accent Alsacien.

Les Bredelers... Au complet... Cherchez l'intrus !!!

Le power trio est donc de retour avec un tout nouvel album encore plus rock que jamais. Dodekopf (tête de mort en Alsacien), est une promesse faîte au public : jouer jusqu'à la mort, sans se prendre la tête ! C'est aussi une manière d'honorer leur appartenance à la région Grand Est et à la gouaille légendaire qui caractérise ses autochtones. Le groupe s’amuse ici à décliner cet esprit grivois et complètement barré à travers des compositions originales écrites en français et en alsacien, et des dessins délirants imaginés par les talentueux Frêres Millotte.

Les Bredelers en concert ! - MAXIME STECKLE

Comme sur les précédents albums où l'on retrouvait déjà de nombreuses collaborations, le trio a fait appel à des artistes de talent. Les textes ont été écrits en collaboration avec Paul Damour, Adam Lanfrey et le fidèle Roudoudou qui collabore avec le groupe depuis les débuts. L'album contient plusieurs featuring avec notamment Les Assoiffés, Lyre le Temps et les Garçons Trottoirs.

Gael Souvay - batteur des Bredelers - MAXIME STECKLE

Dodekopf rend également hommage au regretté Claude Chamboissier, dit Framboisier, réalisateur fidèle depuis le début de l’aventure et qui n’est autre que le réalisateur du célèbre « La Ouache » du groupe Matmatah.

A l’image des Bredelers et de la pochette de ce nouvel album, les textes de Dodekopf sont complètement décalés, transpirent la joie de vivre et le devoir de rigoler. Le trio a su également se renouveler en s'adjoignant des services d'Anthony Chognard (Smash Hit Combo) et de Rym (Lyre le Temps) à la production et à la réalisation de l'album. Avec l'énergie cosmique véhiculée par Shoko Bred, la force de frappe de Gaël et le doigté monstrueux de Jérémy, ce mélange inédit entre rock'n'roll, électro et culture alsaco-lorraine, donne à Dodekopf toute son authenticité.