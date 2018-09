POUR PODCASTER L'EMISSION CLIQUEZ ICI

Les Écureuils Volants forment un groupe Pop-Rock Haut-Rhinois. Issus de l'école de musique de la Haute Thur en 2011. Le groupe suit le cursus de Musiques Actuelles sous le nom de The Flying Squirrels.

Les Écureuils Volants - MATHILDE BINDER

En Janvier 2015, le groupe décide de créer sa propre association : The Flying Squirrels. Ils commencent également à faire plusieurs premières parties comme celles des Max's ou bien celles de La Poupée du Loup. Ils participent également au festival Récréa'son à Moosch. En 2016, The Flying Squirrels commencent à créer leur propre univers et décident de composer. Voulant voler de leurs propres ailes, ils décident d'arrêter de prendre les cours de Musiques Actuelles à l'EMHT. En septembre 2016 Les Écureuils Volants participent au Festif Thann et donnent également un concert à la Grange Burcklé de Masevaux. C'est en fin d'année 2016 que The Flying Squirrels décident de changer de nom et de devenir Les Écureuils Volants.

LES ÉCUREUILS VOLANTS - ROLAND MURA

Les Écureuils Volants c’est une tribu de sales gosses où règne humour, bonne humeur et décalage sur des sons Pop Rock. Ils vacillent entre textes Français et Anglais, mais toujours sur des rythmes et des mélodies qui vous entraînent. Ils sont fiers de vous annoncer l'arrivée de leur premier album "Pas mal correct" après un an de travail en autoproduction.

LES ÉCUREUILS VOLANTS - MATHILDE BINDER

L'album lunaire des Écureuils Volants vous emmène en voyage à la rencontre de personnages extraordinaires ! Attention, vous pourrez, en pleine écoute, sortir des sentiers battus avec des textes anglais, poétiques et même quelques fois extra-terrestres !

​