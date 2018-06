Monkey Inc... Mais vous pouvez aussi les appeler Monkey Incorporation !

Lorsque que les Monkey Incorporation sortent du fin fond de la jungle urbaine, on perçoit ce groove puissant qui nous fait danser jusqu'au bout de la nuit, et sur lequel se posent ces mélodies qui transcendent toutes les générations.

Les Monkey Inc... Comme des sardines !

En Octobre 2014, Aurélien, Gauthier, Rémy et Stefan, quatre amis de la Faculté de Musicologie de Strasbourg, se retrouvent pour former les Monkey Incorporation, un univers tournant autour du Funk/Rock.

Les Monkey Inc sur scène !

Monkey Inc, c’est la rencontre entre des musiciens aux influences variées allant du funk au rock en passant par le jazz. Des mélodies entraînantes et des solos endiablés, Monkey Inc c’est avant tout un groove puissant qui vous fait danser jusqu'au bout de la nuit.

Les Monkey Inc... Un groupe qui a toujours la banane !

Le groupe a parcouru des scènes Alsaciennes mais aussi du reste de la France. Après avoir fait ses armes dans les bars strasbourgeois, il s’attaque désormais aux scènes de festivals tels que « Au grès du jazz » à la Petite-pierre, Le Grillen de Colmar, les «Nocturnes étudiantes » à Nancy et très prochainement Le Molodoi de Strasbourg le 06 avril prochain.

Le groupe sort leur premier EP le 28 avril 2018 lors d’une soirée exceptionnelle à la Maison Bleue en compagnie du talentueux groupe Hewa en première partie. Composé d’anciens étudiants en faculté de musiques actuelles et au Conservatoire de Strasbourg, le projet ne manque ni d’ambitions ni de savoir-faire. Les influences et origines diverses des membres donnent au groupe son style varié.