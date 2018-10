Linda Jacob "Turn Off The Noise"

Strasbourg, France

Linda Jacob est de ces artistes qui sont nés dans la musique et ne vivent que pour elle. Un rêve devenu réalité lorsqu'elle intègre son premier groupe, avec lequel elle tournera en tant que chanteuse et guitariste pendant près de 10 ans, enchaînant les concerts et les tournées, notamment aux USA, et enregistrera 3 albums. Décidée à ne rien lâcher, elle renforce son expérience de la scène et surtout son talent dans différents groupes, aussi bien en tant que choriste que guitariste. C’est à ce moment là qu’elle fait ses premiers pas dans la composition, ce qui deviendra par la suite un besoin viscéral : écrire et chanter ses émotions.

Linda Jacob - JPS.PHOTO

Pendant près d’un an, sans pression, un morceau après l’autre, elle a composé de ses mains et de ses tripes son premier album solo "#turnoffthenoise", seule avec sa mélancolie et ses paroles. Ce n’est pas le défi qui a motivé cette création, mais bien la passion, et surtout beaucoup de travail. Le jour pour les voix et l’instrumental, la nuit pour les arrangements, retravaillant le moindre détail de chaque morceau, et ne considérant une chanson comme réussie que lorsqu’elle était sûre et certaine qu’elle n’aurait rien fait autrement.

Linda Jacob

Si ses influences sont aussi bien Rock et New wave, que Folk et Blue grass. La musique de Linda Jacob n’a nulle autre pareil. Elle trouve ses sons dans son environnement, aussi bien dans la folie urbaine que dans le calme d’une forêt, et s’amuse à transformer des riffs de guitare pour qu’ils deviennent des percussions. Les oreilles attentives décèleront aussi une grande influence des sonorités des années 80, comme Depeche Mode pour ne citer qu’eux.

Sa musique est mélancolique, contemporaine et contemplative, portée sur des sujets comme l’addiction, l’amour ou encore la mort, qui bien qu’étant un thème récurent, ne sert qu’à exprimer son amour de la vie. Sa sensibilité, son émotion et sa vérité transpirent de sa musique, et ses paroles, qui, bien qu’écrites en anglais, parlent à tous. Pour elle, la réussite d’un morceau réside dans le fait qu’un thème peut être saisi et compris même lorsque l’on n’en comprend pas la langue : c’est une musique universelle.