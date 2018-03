POUR PODCASTER L'EMISSION CLIQUEZ ICI

Lionel Grob

Lionel GROB, auteur-compositeur-interprète éclectique, extirpe de sa guitare des chroniques chantées, teintées d’humour, de conscience éveillée, de mélancolie et de poésie.

Lionel grob - Paola Guigou - Photographe

Cet adepte du second degré a sorti en 2011 son premier album auto-produit « ça vaut pas le premier album ! ». En 2013, il est élu premier prix du jury au tremplin chanson française de Nancy de la MJC Pichon. En 2014, il sort son deuxième album « Mappemonde ». En 2015, il participe aux « Rencontres d’Astaffort » de l’association Voix Du Sud, rencontre artistique avec de nombreux autres auteurs-compositeurs-interprètes, où il s’enrichit et affûte son écriture auprès de Jean FAUQUE, Marc ESTÈVE et Francis CABREL et où il joue en première partie de Thomas FERSEN.

Lionel Grob - Olivier Duclos

Une quarantaine de dates depuis 2014 (principalement dans le Grand-Est dont une première partie de Goran BREGOVIC) plus tard, Lionel GROB travaille depuis 2016 sur son nouveau spectacle et son nouvel album : « Plages ».

Lionel Grob en Live !!!

Parallèlement aux concerts, qu’il propose à géométrie variable (solo, duo, quartet), Lionel GROB propose aussi des ateliers pédagogiques, pour transmettre sa passion et son goût des mots, dans des ateliers de création de chansons.