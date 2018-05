The Little Factory... En Bleu de Travail !

POUR PODCASTER L'EMISSION CLIQUEZ ICI

The Little Factory, c’est quatre musiciens, deux guitares, une basse, une batterie, des bleus de travail. Le son est tranchant et l’écriture singulière. Des textes écrits en français qui naviguent du côté de Bashung et Noir désir, dont ils assument la référence…

The Little Factory

Franck Guêné (guitare et chant), Stéphane Thomas (basse et chant) et Pierre Michel (guitare) se font connaître au début des années 90 au sein des Sales Gosses, groupe de rock alternatif qui écume les scènes régionales, assure une soixantaine de concerts, dont la première partie de Raoul Petite, participe au festival Décibulles, etc.

Stéphane Thomas - Franck Guêné

Les Sales Gosses cessent leur activité festive au début des années 2000, mais l’aventure musicale continue sous un autre nom : The Little Factory trouve sa formule définitive en 2011 avec l’arrivée de Jean-François Vassas (batterie) et Philippe Burger (guitare). L’écriture se fait plus sombre, mais les rythmiques restent sèches et radicales. Fidèle à son parcours alternatif, le groupe recherche le contact immédiat avec le public.

Les lieux chaleureux et restreints restent des lieux de prédilection pour des concerts intenses. Rompus à la scène, le club des cinq assure des prestations de qualité où les compositions personnelles alternent avec des reprises revisitées de Cure, des Cars, de Noir désir, de Dutronc…

Franck Guêné - Jean-François Vassas - Philippe Burger

The Little Factory, c’est avant tout la recherche d’une cohérence, la construction d’un équilibre entre un son brut et sans concession, des textes, essentiellement en français, et une présence scénique festive. Une vingtaine de titres originaux, une heure trente de concert… également des reprises d’autres groupes, revisitées avec distance et respect (Noir Désir, The Cure, Trust, Jacques Dutronc, The Cars)

Afin d’être plus en phase avec les petits lieux, et dans une recherche constante d’évolution , les musiciens de The Little Factory ont développé un set acoustique, dans lequel un certain nombre de titres du répertoire sont revisités, en vue d’une prestation avec peu de sonorisation.