POUR PODCASTER L'EMISSION CLIQUEZ ICI

Entre pop et rock, Lullabies puise ses influences d’univers où tout semble s’opposer. Pourtant, leur musique démontre qu’il n’y a qu’un pas entre berceuse mélancolique et riff ravageur.

Lullabies

Lullabies est un groupe strasbourgeois de rock alternatif qui a vu le jour en avril 2011 par l’impulsion d’Anthony Walter et Paul-François Dollinger sous la forme d’un trio. Après une démo 3 titres enregistrée fin 2011 et une vingtaine de concerts, le groupe a subi un certain nombre de péripéties, et est alors entré dans un sommeil de près d’un an et demi. Ce n’est que fin 2013, que le groupe, avec l’arrivée de Paul Končina en tant que guitariste, a repris le chemin des répétitions.

Lullabies - MAXIME STECKLE

Lullabies existe sous sa forme actuelle depuis que Quentin Asset a repris le poste de bassiste en avril 2014. Après l’enregistrement d’une seconde démo 3 titres en décembre 2014, le groupe reprend les concerts dès janvier 2015. Après une année à se produire en Alsace et en Lorraine, les membres du projet rentrent en studio dès le mois d’avril 2016 pour enregistrer leur 1er EP. Ce dernier est paru le 7 avril 2017 et fût suivi d’une 1ère tournée pour sa promotion.