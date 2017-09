L'actualité musicale en Alsace dans Note In Blue avec Maravenne

Maravenne, un artiste qui prend son temps !

Auteur/compositeur, Maravenne, a débuté son aventure musicale en 96 à Strasbourg. C’est à cette époque que cet inconditionnel de Goldman mais aussi de Génésis ou de Barclay James Harvest, sort son premier album Chansons normales.

Prenant goût au travail en studio, mais aussi à celui de l’écriture et de la composition, il va enregistrer plusieurs autres albums essentiellement réalisés dans la région Strasbourgeoise. Inspiré par l’Angleterre, Maravenne a eu la chance il y a peu, de rencontrer le célèbre producteur Andy Macpherson reconnu pour son travail sur les différents albums de The Who, mais aussi d’Eric Clapton, Pete Townshend ou Barclay James Harvest...

Maravenne projette à ce moment-là de sortir un nouveau single et propose le projet à Andy Macpherson qui accepte de réaliser ces deux titres. Grâce à Andy, Maravenne va bénéficier de l’intervention d’artistes talentueux qui l’ont toujours fait rêver, comme Steve Pigott de Mike & The Mechanics qui va s’occuper de toute la programmation, mais aussi de Michael Byron Hehir de Barclay James Harvest feat Les Holroyd aux guitares et de Steve Butler également de Barclay James Harvest feat Les Holroyd aux chœurs.

Tout cela nous donne un mélange savoureux entre inspiration «Frenchie» et «vibe» Anglaise ! «Combien de temps», un cd définitivement British !

