Strasbourg, France

Chanteuse, comédienne, auteur-compositeur-interprète, une artiste "tout terrain", Alsacienne d’adoption surprenante, débordante d'énergie, Maire-Anne Alizon a un parcours hors normes, des bals populaires de ses débuts, aux hôtels 5 étoiles, festivals... En Alsace, dans la France entière, mais aussi à l’international.

Marie Anne Alizon - Gaëlle Hartmann

Le jazz (scène auprès du regretté Didier Lockwood, ou 1ère partie de la divine Diane Reeves) la soul, la pop, le gospel, la chanson à texte, le théâtre, les doublages de film, l’écriture, tout ce qui trouve écho à ses yeux, oreilles et cœur, Marie-Anne s'y engouffre avec curiosité et gourmandise.

Marie Anne Alizon en Live ! - Christine Kleinclaus

Son registre de création fait la part belle à la langue française, une pop mêlant jeux de silences, et accents jazz, blues et rocks délibérément acérés. Monde onirique où la poésie est reine. Marie-Anne est entourée par des musiciens talentueux et bien connus dans la région et au-delà. En amont du prochain album, elle présente son nouvel EP: « LA REINE MARTEAU »