L'actualité musicale en Alsace dans Note In Blue avec Matskat

Matskat... un antidépresseur sans les effets secondaires !

POUR PODCASTER L'EMISSION CLIQUEZ ICI

L'équipe de Matskat - Paola Guigou

Matskat, c'est un chanteur musicien gentiment déjanté, à l’esprit en ébullition et à la voix nomade. Son parcours : du violon classique, jazz, manouche (Di Mauro Swing)… avec une médaille de conservatoire, des stages à foison chez Didier Lockwood, des concerts un peu partout, des bœufs à la pelle.... Dans la foulée il attaque la guitare, la mandoline, le oud, puis il se met à chanter et à jouer la comédie. Du coup, voilà « Matskat » sur le devant de la scène et sous la douche !

Matskat en plein travail ! - Milo Lee

Son admiration pour Claude Nougaro, Alain Souchon, Sting, Bobby Mc Ferrin, Jason Mraz ou Jamie Cullum et ses influences musicales tous azimuts l’aiguillent vers un répertoire original et jubilatoire aux textes ciselés, aux sons qui vous dynamisent les neurones et les guibolles. La pêche et la banane dans une ambiance de chanson française pop-rock revitaminée !

Matskat en Live ! - Raphaël Develos

Matskat se produit alors régulièrement en concerts, seul à l’affiche accompagné de ses amis musiciens ou en première partie d’Olivia Ruiz, de Renan Luce, d’Eric Toulis de Stephan Eicher…

Matskat au violon .... Mais libre !!

Et puis c’est la rencontre avec Michel-Yves Kochmann (directeur musical et guitariste d’Alain Souchon) qui s’enthousiasme pour ce Marsupilami de la chanson et lui propose une belle collaboration : l’enregistrement d’un album, que vous allez pouvoir découvrir chez vous : la "Matskathérapie"