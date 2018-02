POUR PODCASTER L'EMISSION CLIQUEZ ICI

The Moorings forment un quintet ultra énergique, réputé pour exécuter avec brio un folk celtic mélangé à du rock alternatif.

THE MOORINGS - P-MOD PHOTOGRAPHIES

Depuis 2011, le groupe est fidèle aux thèmes du répertoire populaire anglo saxon et a été choisi à plusieurs reprises pour partager l'affiche avec les plus respectés du genre, tels que The Dubliners, The Pogues ou même Dropkick Murphys.

Leur attirance pour la musique traditionnelle irlandaise et le punk se révèle à travers "Pints & Glory", premier EP du groupe sorti le 17 octobre 2011. Un album live "La Cigale Unplugged" voit le jour en 2013. L'EP "Nicky's Detox", publié à l'automne 2014, fait la part belle à des titres en français. Aujourd'hui, c'est l'album "Unbowed" qui fait l'actualité et que vous allez pouvoir découvrir chez vous et sur scène. The Moorings écument les scènes, partout en Europe.