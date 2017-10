L'actualité musicale en Alsace dans Note In Blue avec Mr Kozmo

Mr Kozmo et son PACKDE16... Parce que la musique se partage...

KOZMO est MC dans plusieurs formations locales. Il n'est pas vraiment attaché à un style musical. Ce qui le lie à la musique c'est plutôt les gens qui l'entourent...

Artiste raté - Garance Frisson

Il n'arrive pas vraiment à rester seul une journée dans sa vie de tous les jours ... c'est donc tout naturellement que ça se ressent dans les différentes formations auxquelles il est lié ...

Charlie - Garance Frisson

Passant du coq à l’Âne dans ses textes et dans les ambiances musicales qu’il aime bousculer, teinter, Colorer et afficher sur des tempos qui ont voyagé...

Ma gueule - Garance Frisson

Une instru qui sent la bière forte, la frite et la framboise sont sans doute les éléments prépondérants et qui ressortent dans l'album. C’est donc après 4 ans de travail qu’il vient vous présenter son projet solo " à plein" #PACKDE16...

Visage - Garance Frisson

Un projet ou il s’est fait plaisir en s’entourant de différents beat-maker musiciens et featuring… Qui à dit que les collaborations étaient un handicap... Au contraire…"Plus on est de fous plus on squatte ton canap !!! "