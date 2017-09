L'actualité musicale en Alsace dans Note In Blue avec Notilus

Notilus... Un voyage intergalactique et énergique !

POUR PODCASTER L'EMISSION CLIQUEZ ICI

Notilus est un projet musical né en 2015. Trois solistes (trombone, trompette et saxophone) affrontent un complexe composé de machines électroniques et d’une batterie. Cette confrontation d’instruments acoustiques avec des machines électroniques ouvre de vastes terrains d’explorations.

Notilus - Bartosch Salmanski

Aux commandes de cette étrange vaisseau fait de pistons, de valves, de beats et de potentiomètres, cinq musiciens créent un lien entre électro actuel, jazz, et diverses autres influences (On y entend des touches vintage de rock progressif et de pionniers de la musique électronique ainsi que des influences dub et pop. Certaines mélodies nous rappellent également que l'Orient n’est pas très loin...)

Notilus - Bartosch Salmanski

Attachez vos ceintures, et fermez les yeux. Direction le centre de la Terre, direction les pentaquarks, direction le fin-fond du bout des sommets glacés de Pluton et au-delà. Le voyage est intergalactique, progressif, électronique, rétro-futuriste et énergique. Le vaisseau spacio-temporel vintage fait quelques haltes sur les planètes Jazz, Trap, 70's, Bass, Dark et Psyché. Soyez prêts à braver les tempêtes solaires !

Notilus - Bartosch Salmanski

Notilus porte le nom du sous-marin imaginé par Jules Verne dans 20000 lieux sous les mers (le Nautilus guidé par le Capitaine Nemo), mais il évoque avant tout l’idée de l’exploration des grands espaces, de la solitude du scaphandrier avançant sans peur dans un milieu hostile. Imaginer et décrire les sensations devant ces paysages de terres inexplorées est véritablement un vecteur de composition. La dimension cinématographique est indéniable.

Notilus - Tatiana Chevalier

Les 5 musiciens de Notilus illustrent la fascination ressentie par l'explorateur lorsqu'il se confronte à l'inconnu, lorsque face à ses yeux se déploient les merveilles du cosmos et que les mots deviennent alors insuffisants... La bande son du voyage fait se mélanger musiques électroniques d'hier et d'aujourd'hui avec la chaleur de ces vieux objets que sont les cuivres et la batterie. Des résidus de musiques traditionnelles de la planète bleue rencontrent des basses puissantes, synthétiseurs et arpeggiators dansent avec les mélodies du cœur humain.

Notilus - Tatiana Chevalier

C'est bien à l'époque de Jules Verne que la problématique technologique s'impose comme un thème de réflexion majeur. L'industrialisation, la mécanisation du travail et les grandes inventions du XIXème siècle posent déjà la question du rapport de l'homme à la machine. Aujourd'hui, cette thématique est cruciale, mais au fond elle n'est que l'aboutissement d'un processus né il y a plus d'un siècle déjà.

Notilus - Bartosch Salmanski

Notilus aborde en musique cette confrontation avec tout ce qu'elle comporte d'interrogations, d'inconnues, de frottements, et donc d'excitation.