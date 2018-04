POUR PODCASTER L'EMISSION CLIQUEZ ICI

David Perez - Hubert OTT

NOVICE, un groupe qui revendique une tradition à la française. Une authentique formation rock iconoclaste et sans compromis estampillée du sceau de la fantaisie. Le quartet musclé puise son inspiration polymorphe dans le reflet d’un miroir sociétal dont les travers sont mis en lumière par le truchement d’une guitare acoustique malicieuse, d’une trompette balanstique ou d’un accordéon franchouillard.

Fred Guyon - Hubert OTT

Les paroles engagées n’ont rien de dogmatique ou de méprisant mais exhibent des moments d’humanité et de poésie candide. Mais aujourd’hui les temps ont changé. Sus à la confidentialité, adieu vie conventuelle, adieu débutants, adieu matelots ! David aux guitares, Michel à la batterie et Nicolas à la basse, au chant et à la flûte, assurent par vents et marées autour de Fred, véritable homme-orchestre responsable des compositions et des paroles, athlète complet, qui chante en leader et passe sans transition de la guitare à l’harmonica, à la trompette en passant par le kazoo, le mélodica ou l’accordéon !

Nico et Fred - Hubert OTT

Jamais rassasiés et nullement émoussés par le demi-millier de scènes écumées après vingt années de vie commune, ils débarquent avec une apologie de l’ "Hérotisme".

Un amalgame preux dans un septième album audacieux qui se veut tout à la fois briseur de frontières, inhibiteur de pesanteur et catalyseur de sensualité. "Hérotique" est son nom.