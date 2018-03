POUR PODCASTER L'EMISSION CLIQUEZ ICI

Olivier apprend la guitare avec son premier groupe de rock monté au lycée puis débute ses textes avec le rap. Il « freestyle » avec les copains amateurs de rap 90′ français et us.



Il vit à la fois en Italie puis au Danemark, pour revenir vivre en France, son pays de

naissance, où pendant longtemps, il se sent un peu un étranger. Chercher sa place

dans la société et auprès des gens sera pendant longtemps un thème récurrent.

A Strasbourg il rencontre des rappeurs dans les années 2000-2006 et monte le groupe A-sai avec des amis. En sortira un maxi vynil, un album, ainsi qu’une demie-finale régionale au Printemps de Bourges.

Puis revient au galop la guitare sur laquelle il pose son flow. Dans les années 2010 il se lance en solo et fait ses premières armes, guitare au point, dans les bars de Strasbourg et Paris. S’ensuivra une sélection aux « Ateliers Voix du Sud Voix du Nord » fondés par Francis Cabrel d’où naîtra un spectacle dans lequel il se produira à plusieurs reprises avec 11 autres musiciens devant plus de 4000 personnes.



En 2014 il sortira son premier album entièrement auto-produit avec le soutien de la Popartiserie (haut lieu culturel de Strasbourg et galerie d’exposition alternative et pop), ainsi que de Touch-Arts (association de promotion artistique). Olivier y invitera plus de 18 musiciens qui prêteront leurs talents sur son album. Plusieurs acteurs du grand Est participeront à son développement scénique. En 2016 le quartet clarinette-basse-bat-guitare-voix prend forme à l’occasion de l’enregistrement du single « Si on s’embrasse».



En 2017 Olivier participe à l’album jeune public « Awn bé yé kelen yé » (Nous sommes tous pareils ). A l’initiative de la Cie Dounya, le projet naîtra entre la France et le Burkina Faso. En 2018 Olivier Musica sort l’abum « Cousu main » entièrement auto produit. Enregistré au studio de Jean-Philippe Koch et mixé par Théophile Bahl.