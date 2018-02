POUR PODCASTER L'EMISSION CLIQUEZ ICI

The Pocket Orchestra en Live

The Pocket Orchestra est un groupe de reprises atypique qui reprend des titres issus du répertoire rock, blues, funk et soul des années 60 à nos jours.

The Pocket Orchestra (Claudio, Piero et RV)

Depuis 7 ans, les trois musiciens sont devenus des incontournables des pubs strasbourgeois et interviennent régulièrement pour des soirées privées et associatives.

The Pocket Orchestra... En Vrai !

The Pocket Orchestra se différencie par une configuration simple et un jeu électro-acoustique. Piero, le batteur joue sur un cajon, un instrument de percussion espagnol qu'il a adapté en batterie et qui a l'avantage de ne pas en être une. rV, le chanteur-guitariste et Claudio, le bassiste jouent tous les deux sur des guitares acoustiques. Les reprises ont ainsi un caractère bien particulier, le travail de réarrangement s'articulant autour des timbres de chacun des instruments et sur l'adaptation des titres choisis en fonction de leur énergie et de leur singularité.