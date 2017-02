Vous êtes conviés à participer à la JAVA A RAOUL le vendredi 14 avril ! Pour commémorer la disparition de Raoul de Godewaersvelde, l'association La Java à Raoul organise une soirée, salle Saint Sauveur à Lille. Inscrivez-vous maintenant.

Retenez cette date : vendredi 14 avril 2017. Vous avez rendez-vous pour une soirée dérision, humour potache bref, un espace temps décalé complètement nécessaire en pleine campagne présidentielle ...

L'association La Java à Raoul

Le Raoul Band’ toujours et encore…

En vedette : LE RAOUL BAND' TOUJOURS ET ENCORE ! 8 museau d'chiens , pardon musiciens et des chanteurs qui rendent hommage à RAOUL en reprenant avec gouaille les chansons de son répertoire et des CAPENOULES. Retrouvez avec eux une ambiance de fête, de dérision et de tendresse ...

La Raoul Band

L'association a besoin de vous

Vous souhaitez participer à cette soirée ? Vous pouvez aider l'association à réaliser ce beau projet en cotisant 10€, un chèque ou un billet à envoyer à "LA JAVA A RAOUL" 33 bis rue de Paris 59000 Lille.

Vous aurez toutes le infos au fur et a mesure de l'avancement du projet sur ce site ou sur celui de l'asso en cours de réalisation LAJAVAARAOUL.COM