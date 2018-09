Du mardi au vendredi, votez pour vos chansons préférées et faites-les monter dans le classement. Et chaque semaine, suivez les entrées/sorties du hit de France Bleu Nord.

Lille, France

Le Hit de France Bleu Nord c'est tous les soirs du mardi au vendredi, de 19h à 20h avec Philippe Sallé.

40 titres à classer selon vos préférences : chanson française, pop, rock, rap...

Appelez le 03 20 55 89 89 entre 19h et 20h. Vous pouvez également voter ci-dessous en choisissant vos 5 chansons préférées.

Cette semaine : Calogero toujours en tête devant 3 cafés gourmands.

La plus forte progression : Tom Walker "Leave a light on"+20 places.

La plus forte chute : Slimane "Viens on s'aime" : -23 places