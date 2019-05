Lilian Renaud à la rencontre des auditeurs de France Bleu Besançon

Besançon, France

Ils ont participé à notre concours vidéo pour pouvoir rencontrer leur idole, Lilian Renaud, ce 16 mai pour la sortie de son nouvel album. les auditeurs de France Bleu Besançon ont pu assister à l’émission « France Bleu Matin » avec Pol Laurent et Marion Streicher ainsi qu’à l’enregistrement d’un live diffusé dans « Ça vaut le détour » avec Marie Ange Pinelli et Thierry Eme. Au programme de ces émissions : confidences de l’artiste, découverte de son nouvel album, live et dédicaces. Un petit-déj’ pas comme les autres avec le franc-comtois qui vous a préparé un album plus sensible que jamais.

Un rendez-vous très attendu par les fans.

Flavie a pu chanter avec Lilian.

Tour de chant de Lilian.

Lilian avec Thierry et Marie-Ange devant un public enchanté.

Lilian termine l'émission sous les applaudissements du public.

Des fans heureux.