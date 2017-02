Møme et Editors : électro et rock indépendant à Beauregard

La programmation du Festival Beauregard 2017 se dévoile. Après l'annonce de Thiéfaine, c'est celle de deux jeunes groupes : Møme, électro, et Editors, rock indépendant.

Les organisateurs du Festival Beauregard 2017 nous dévoilent petit à petit la programmation des 7, 8 et 9 juillet 2017.

Le Festival annonce ce mercredi 1er février deux groupes, chacun réputé dans son domaine : Møme et Editors.

Je conçois la programmation de chaque journée de Beauregard en faisant en sorte que chacun puisse avoir ses propres coups de cœur, ses propres têtes d’affiche.

C'est ce que nous dit Paul Langeois, directeur du Festival Beauregard. Il rajoute : "En annonçant MØME et EDITORS je veux montrer que l’électro ne sera pas oubliée et que l’esprit rock indé, cher à Beauregard, reste une priorité. Pour ma part, j’adore les 2 et je pense que le public est de plus en plus ouvert sur les différentes esthétiques musicales. C’est fini l’époque où nous avions le public électro, le public métal ou reggae, notre mode de consommation de la musique via le net et les différentes plateformes de téléchargement a justement permis cette ouverture, et Beauregard répond à cela. "

Møme

Ce niçois de 27 ans s'est taillé un succès mondial avec le titre Aloha, écrit pour la chanteuse Merryn Jeann. Ce titre est même qualifié de "pépite musicale". Jérémy Souillart (Møme) a sorti son premier album Panorama fin novembre 2016. Il sera sur la scène le vendredi 7 juillet.

Editors

Editors est un groupe de 5 garçons anglais. Créé en 2002, le groupe prend le nom d'Editors en 2004. Ils jouent du rock indépendant. Dès leur premier album, ils vont être reconnus par les spécialistes du genre. En 2015, ils sortent leur 5e album In Dream. Ils seront sur la scène de Beauregard le samedi 8 juillet.

Le mardi 6 décembre, ce sont deux groupes internationaux qui ont été annoncés : Placebo et The Phoenix.

Le jeudi 15 décembre, c'était la star mondiale Iggy Pop et le groupe Die Antwoord.

Le mercredi 25 janvier, c'est le rockeur poéte HF Thiéfaine qui était annoncé sur la scène le dimanche 9 juillet.

