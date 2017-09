Participez au casting de La playlist de Lorraine, nouvelle émission musicale de France Bleu

A partir de janvier 2018, France Bleu Lorraine lance sa nouvelle émission "La Playlist de Lorraine". Vous êtes chanteur ou musicien, inscrivez-vous dès aujourd'hui pour y participer.

"Bonjour, c’est Lorraine ! Vous savez quoi ? J'adore découvrir des musiciens et des chanteurs de notre région, et vous ? Vous faites de la musique ? Vous voulez vous faire connaitre ? Envoyez-moi vos enregistrements, et peut être que vous aurez la chance de faire partie de ma playlist !"

Dès janvier 2018, rendez-vous chaque semaine pour découvrir les groupes, les compositeurs, les chanteurs, les musiciens Lorrains sur France Bleu Lorraine.

Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire dans le module ci-dessous et d'y joindre par téléchargement un extrait sonore et/ou une vidéo (maximum 20 Mo), ou tout simplement de nous transmettre votre maquette par courrier (n'omettez pas de joindre vos coordonnées, contacts et une présentation).

Adresse courrier :

France Bleu Lorraine Nord

Casting "La Playlist de Lorraine"

5, rue d'Austrasie - BP 50071

57003 Metz cedex 03