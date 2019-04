Philippe Manoeuvre présente "Rock", son autobiographie

Nancy, France

Les Rolling Stones

Leur musique était tellement belle que j'écoute toujours été avec grand plaisir

30 Juin 2018, Ron Wood, Mick Jagger, Charlie Watts et Keith Richards en concert à Stuttgart © Getty - picture alliance / Contributeur

"Nous à l'époque c'était les Rolling Stones qui nous appelaient. Les grands frères, c'était les bad boys du rock, les premiers, les originaux!"

Serge Gainsbourg

Je fais l'interview avant même la sortie de l'album (ndlr : Aux armes et caetera), je lui dis "ça va cartonner"... il me prend pour un alien.

Serge Gainsbourg en 1985 © Getty - Jean-Jacques BERNIER / Contributeur

"Quelques jours après la parution, mon téléphone sonne. Je décroche. C'est Serge Gainsbourg qui me dit "je voudrais te remercier, l'interview tout le monde m'en parle, c'est génial, tu as fait un super papier". Mais je lui dis mais "c'est pas possible, je ne le crois pas Serge Gainsbourg qui m'appelle moi?". Il me dit "c'est la règle dans notre métier, il y en a qu'une, retiens la bien : quand on prend un service on dit merci!"

Johnny Hallyday

Quand on travaillait dans le rock, à un moment Johnny nous convoquait.

Johnny Hallyday en 1980 © Getty - Philippe Le Tellier / Contributeur

" Au début des années 80, il était dans le creux de la vague, mais ça se traduisait pas des ventes d'albums un peu moins bonnes, mais les salles étaient toujours pleines"

Jean Luc et les filles du Rock

Jean Luc, mon ami, était le lieutenant de Mesrine

Patti Smith

"Le rock ça a toujours été fait pour les filles, c'était les première que l'on espérait séduire avec notre rock'n roll"

La BD et le temps qui passe

A 23 ans j'étais rédacteur en chef de Métal Hurlant

Cabu

"c'était marrant parce que Cabu, à l'époque où j'étais au grand lycée à Chalon, il dessinait le grand Duduche et quand je suis arrivé au lycée je me suis dit "mais je connais ce lycée!". c'était celui du grand Duduche, et le surveillant général aussi, on l'avait!

Damien Colombo et Philippe Manoeuvre © Radio France - Luc Humbert

Merci à Philippe Manœuvre - Rock aux éditions Harper Collins

Merci à la Fnac Nancy