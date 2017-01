Quelle version de My Way voulez-vous écouter ?

La chanson de Claude François a été maintes fois reprise par des artistes de toute nationalité. Ce vendredi matin, votez pour choisir la version que vous souhaitez écouter sur France Bleu Nord.

Je me lève et je te bouscule

Tu n'te réveilles pas

Comme d'habitude....

Vous connaissez cette chanson. Ce vendredi 13 janvier à 7h10, sur France Bleu Nord, c'est vous qui choisissez la version que vous souhaitez écouter. Quatre propositions : la version de Claude François, qui a créé la chanson, la version de Franck Sinatra, qui chante la version anglaise signée de Paul Anka, celle du king Elvis Presley ou encore celle très actuelle de M Pokora.

L'histoire de la chanson

1967. Jacques Revaux a écrit un titre : "For me". Proposé à plusieurs artistes, le titre ne plait pas. Toutefois, Claude François propose d'en modifier le texte, il souhaiterait s'inspirer de sa rupture toute fraîche avec France Gall. Gilles Thibaut écrit alors les paroles de la chanson qui devient "Comme d'habitude". Claude François la sort sur un 45T fin 1967. C'est un succès mitigé. Il faudra attendre que Paul Anka la traduise et la propose à Franck Sinatra. Celui-ci la chante en 1969 et elle devient un succès mondial. Elle est alors "re-découverte" en France. Depuis, on ne compte plus les interprètes de la chanson.