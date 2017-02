Rencontre avec : Patricia Kaas

À l'occasion de son passage au Zénith de Strasbourg le 9 février pour lancer sa grande tournée qui l'amènera dans toute l'Europe, Patricia Kaas s'est arrêtée au micro de France Bleu Alsace mardi dernier dans l'émission "ça vaut le détour". Retrouvez ici son entretien avec Thierry Kallo.

Depuis son premier album "Mademoiselle chante le blues" sorti en 1988, elle en a fait du chemin. Un chemin qui l'a menée aux quatre coins du monde, sur les scènes de Russie, d'Allemagne, des Etats-Unis voire même de Chine !

Patricia Kaas, c'est 10 albums studios, 8 albums live et près de 17 millions de disques vendus à travers le monde. Ça, c'est pour les chiffres. Mais Patricia Kaas c'est surtout des tubes qui ont traversé les mémoires et les années. De "Entrez dans la lumière" à "Il me dit que je suis belle", sans oublier "Mon mec à moi", on connaît tous une chanson de Patricia Kaas qui nous trotte dans la tête.

Patricia Kaas qui a donc lancé son retour en grande pompes le 11 novembre dernier avec un nouvel album sobrement intitulé "Patricia Kaas", elle qui s'était faite discrète depuis près de quatre ans. Un retour très attendu "à la maison" pour cette date en Alsace, elle qui est née à Forbach en Moselle. Elle se livre au micro de Thierry Kallo, à retrouver juste ici :

