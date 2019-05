Votez pour la Révélation 2019 de la musique !

Saint-Étienne, France

Le gagnant participera à la finale régionale présidée par Richard Gotainer "Les Révélations France Bleu Auvergne Rhône Alpes 2019" enregistrée au FIL de Saint-Étienne, le mardi 18 juin à partir de 20h. Inscrivez-vous ICI.

Retrouvez les dix candidats tous les jours à 18h sur France Bleu Saint Etienne Loire.

Lundi 27 mai, Ecloh (17h)

Pop alternative, trip hop griffée de rock progressif, Ecloh construit un univers sonore mêlant les sons organiques des voix, guitares, basses et percussions, aux sons numériques et électroniques.

Mardi 28 mai, Tom Bird

Tom Bird c’est avant tout le récit d’un quotidien animé de poésie. Au travers de la mélancolie de ses histoires, qu’elles soient douces, sensuelles, déchirantes ou caressantes, il nous enveloppe dans le monde qu’il s’est construit.

Mercredi 29 mai, Logar

Avec sa musique intimiste, nostalgique mais jamais triste, parfois enjouée sans être légère, sa folk sincère, délicate et raffinée de Logar nous berce et nous transporte, nous invitant tout autant au rêve qu'à la reflexion.

Jeudi 30 mai, Radio Tutti et Barrilla sisters

Grâce aux Barilla Sisters, le rythme, les danses et les voix du sud de l’Italie sont à l’honneur, tandis que les arrangements s’autorisent toutes sortes de croisements et de métissages inédits allant de la cumbia au hip-hop.

Vendredi 31 mai, Gat et Rim

Gat' & Rim, chanson urbaine, des influences diverses allant de Gainsbourg à Vald, de compositions acoustiques à l'électronique.

Lundi 3 juin, Skinny Gonzales

Il débute le rap en 2000, à l’âge de 16 ans, du côté de Saint-Etienne. Après avoir pris part à de nombreux collectifs stéphanois, il lance son projet solo en 2019, épaulé par DJ DRK à la production.

Mardi 4 juin, RLM

Activiste de la scène Hip Hop Stéphanoise depuis 10 ans, RLM a déjà 4 projets à son actif. Ses influences sont diverses, Reggae, Rap, Variété française.. Mais le fond essentiel, reste sa démarche artistique.

Mercredi 5 juin, An'Om

An’Om (Tom Morvant) est un rappeur sensible qui n’a pas peur de briser les codes du rap en parlant de sentiments. C’est en mélangeant le rap et le chant qu’il séduit son public depuis 2015.

Jeudi 6 juin, Altaïr

Plongez dans la nébuleuse d’Altaïr, 5 musiciens dont la puissance mélodique est soutenue par des textes sombres et poétiques (sélection Talents sur Scène)

Vendredi 7 juin, Lion in Bed

Schérazed et Mickaël Mottet, les deux membres de Lion in Bed, ont enregistré à la maison leur premier album. Les années passées à Manchester et Londres, les expériences musicales et l’envie de présenter au monde un disque qui serait la BO idéale de leur union ont conduit à ce disque.

Votez pour votre artiste préféré