Apparaissez dans le nouveau clip de Patrick Fiori !

Soyez aux côtés de Patrick Fiori dans le deuxième clip vidéo de "Où je vis". À vos téléphones portables !

Filmez-vous en train de chanter un couplet et un refrain du nouveau titre de Patrick Fiori intitulé, "Où je vis". Ensuite, partagez votre vidéo sur le compte Facebook du chanteur, Instagram ou Twitter avec le hashtag #OùJeVis. Les vidéos sélectionnées apparaitront dans un clip inédit et certains participants seront tirés au sort pour remporter des singles dédicacés de « Où je vis » !

Conseils pour votre vidéo

Sur Facebook, la publication doit être faite directement sur la page de Patrick. Si vous choisissez de publier sur Instagram et Twitter, il faudra tagger sa page. N’oubliez pas de filmer l’endroit où vous êtes, pour me montrer la beauté du lieu et d’utiliser la chanson en musique de fond. À vous de jouer !