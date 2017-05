Le chanteur dijonnais Sol a dévoilé il y a quelques heures le clip de son premier single "Mon frère".

Après avoir écumé les scènes bourguignonnes et participé à l'émission "The Voice" sur TF1, le chanteur dijonnais a sorti son 1er EP le 17 mars prochain et dévoile aujourd'hui le clip de son premier single "Mon frère". Découvrez-le !

Sol était notre invité le 6 mars dernier