Lille, France

Au mois de juillet de cette année, le Raoul Band a sorti un album de chansons de Raoul de Godewarsvelde. A l'intérieur de cet album, un inédit : "A la braderie". Une chanson écrite par Jules Delbarre (petit-fils de Raoul) et Christian Vié.

Cette chanson devrait rapidement devenir l'hymne de la braderie de Lille.

Pour que vous ne soyez pas les derniers à chanter, nous vous proposons une version karaoké de la chanson. Vous pourrez ainsi suivre les paroles.

Et quand vous les saurez, n'hésitez pas à nous envoyer votre vidéo en train de chanter sur notre page Facebook.

Et voilà les paroles :

Y’a des camelots

Des antiquaires

Plein de bibelots

Des pots en terre

Des cornets d’frites

Moules marinières

Des grands jojos

Et des rombières

Y’a des grigris

Et des commodes

Des types assis

Des pas commodes

Y’a des vieux jouets

Dont on n’veux plus

Et des briquets

Qui ne marchent plus

Des beaux colliers

Et des souvenirs

Qu’on peux brader

Avant de partir

REFRAIN :

A la braderie

On vend du vent

Un bout de sa vie

Un bout d’son temps

C’est sous la pluie

Le plus souvent

Le ciel est gris

Mais pas méchant

A la braderie

Face aux clients

On parle on rit

C’est bon enfant

Un' paire d’chaussures

Un vieux caban

Un bol d’air pur

Mais en argent

Une belle poupée

Un cerf volant

Un champ de blé

Un océan

Des milliers de gens

Comme des fourmis

Des revenants

Une tête de lit

Il y a le choix

Des tableaux d’maître

Des vieux cabas

De nos ancêtres

Des peaux d’renards

Des têtes de gnous

Des vieux miroirs

De Tombouctou

REFRAIN