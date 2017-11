VIDEO - Eddy Mitchell : des duos légendaires avec Johnny Hallyday, Dick Rivers, Michel Sardou...

Au fil d'une carrière exceptionnelle, Eddy Mitchell a réalisé de mythiques duos avec des légendes de la chanson française : Johnny Hallyday, Michel Sardou, Dick Rivers, Claude François, France Gall, Véronique Sanson...

Les duos légendaires d'Eddy Mitchell

La musique que j'aime, 1978 - avec Johnny Hallyday et Michel Sardou

Eddy Mitchell et Johnny Hallyday se sont rencontrés en 1959. Adolescents, ils partagent la même passion pour les vinyles de rock américain.

En 1974, Michel Sardou fait la première partie de concerts de Johnny Hallyday, ils interprètent ensemble au final « La musique que j’aime ».

Rock around the clock,1972 - avec Dick Rivers

Au début des années 60, Eddy Mitchell avec Les chaussettes noires et Dick Rivers avec Les Chats sauvages ont contribué à populariser le rock and roll en France.

Cette reprise de Bill Haley est un clin d’œil à leurs débuts respectifs.

C'est pas pareil, 1978 - avec France Gall, Michel Berger et Alain Souchon

En 1976, Eddy Mitchell va interpréter "La Leçon de rock’n roll" aux côtés de France Gall dans la comédie musicale de Michel Berger "Émilie ou la Petite Sirène 76 " destinée à la télévision.

Le jardin extraordinaire, 1976 - avec Claude François

En 1962, Claude François, alors inconnu du grand public, règle les chorégraphies d’Eddy Mitchell et de ses Chaussettes noires pour le film "Comment réussir en amour" de Michel Boisrond.

Besoin de personne, 1979 - avec Véronique Sanson

Véronique Sanson et Eddy Mitchell se retrouveront pour interpréter "Le cimetière des éléphants" lors de la tournée des Enfoirés pour Les Restos du Cœur en 1989.