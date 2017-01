The Gipsy Band: Découvrez "Baila Morena" leur nouveau titre

Baila Morena , le 1er extrait extrait de l'album 2017 de The Gipsy Band

Le groupe THE GIPSY BAND est un groupe de musiciens gitans crée en 2003 par Matthias Malhé et son cousin, renforcé au fil des années par des musiciens originaires de Rouen. L'inspiration Gipsy de Matthias vient de l'esprit de famille et de ses années passées en Arles ou il rencontre les Gipsy Kings.

En 2002 Matthias décide de se sédentariser à Rouen et lance alors cette formation avec de nouveaux musiciens : Cyril le plus jeune du groupe, Fernando l'homme au chapeau, Vincent alias "Doud Drummer"à la batterie, Samuel allias "Billy" à la basse et Fréderic Andrews, aux claviers et aux arrangements.

En 2015 , c'est en Normandie que la formation musicale "Les Andrews" invite "THE GIPSY BAND" à l'occasion de la première partie du concert... Depuis, habitués des scènes et devant la demande du public qui vient toujours plus nombreux les applaudir, les GIPSY BAND décident de réaliser leur premier album fin 2015.

En 2016, ils assurent plus de 50 dates, et clôturent le concert des 30 ans de France Bleu Normandie à Juliobona à Lillebonne le 14 octobre.

Les premières séances d'enregistrements et les premières vidéos se mettent en place pour le lancement en 2017 d'un album principalement francophone.

La sortie de l'album est prévue début avril 2017 avec un premier extrait "Baila Morena"