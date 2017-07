Céline Dion prolonge la magie de sa tournée avec un triple album souvenir

Pour prolonger sa tournée triomphale qui s'est achevé à Nice le 20 Juillet, Céline Dion donne rendez-vous à ses fans dans les bacs.

La chanteuse vient tout juste de terminer ses concerts en France, qu'elle refait déjà parler d'elle... Elle sort "Un peu de nous", un album souvenir de sa tournée.

La pochette de l'album "Un Peu de Nous"

La plus française des québecoise vous propose de redécouvrir sa "setlist" (les chansons de ses concerts) dans un album qui regroupe leurs versions studios officielles. Vous retrouverez "Encore un soir", "My Heart Will Go On" ou encore "Pour que tu m'aimes encore" répartis sur 2 CD.

Avis aux fans de karaoké !

Le 3ème CD sera quant à lui réservée aux versions instrumentales de ses chansons cultes... 15 pistes pour chanter comme Céline Dion sur les versions officielles de ses tubes. C'est une occasion exceptionnelle de redécouvrir d'une autre manière les tubes de Céline Dion.

Journée Spéciale Céline Dion le 21 Juillet

Toutes les heures, France Bleu vous propose de redécouvrir les plus grand tubes de Céline Dion à l'occasion de la sortie de son album souvenir "Un peu de nous"... Céline Dion, une artiste France Bleu Lorraine