Florent Pagny en tournée : le "55 Tour" avec France Bleu

Florent Pagny part en tournée dans toute la France avec France Bleu. Le "55 Tour" aura lieu du 21 septembre 2017 à février 2018. Découvrez l'intégralité des dates des concerts près de chez vous et gagnez vos places avec France Bleu !

À l'occasion de ses 55 ans et plus de deux ans après sa dernière tournée "Vieillir ensemble", Florent Pagny remontera sur scène à partir du 21 septembre prochain, et ce jusqu'à février 2018. Découvrez l'intégralité des dates du "55 Tour" et courrez l'applaudir sur scène ! Et puis restez à l'écoute puisque nous vous proposerons de gagner des places sur l'antenne de France Bleu dès le lundi 13 février !

Cinq nouvelles dates pour le "55 Tour"

Fort de son succès, la tournée de Florent Pagny s’agrandit avec la mise en vente de cinq nouveaux concerts : le 8 décembre au Zénith de Dijon et les 30, 31 janvier et 2 et 3 février au Casino de Paris. Ouverture de la billetterie pour ces nouvelles dates demain, vendredi 10 février à 10h00. Toutes les infos sont à retrouver sur florentpagny.fr

21/09 : Amiens – Zénith

22-23/09 : Lille- Zénith Aréna

29/09 : Rouen- Zénith

30/09 : Caen - Zénith

02/10 : Orléans – Zénith

03/10 : Nantes – Zénith

06/10 : Limoges – Zénith

07/10 : Périgueux – Le Palio

10/10 : Bordeaux – Patinoire Meriadeck

12/10 : Pau – Zénith

13/10 : Toulouse – Zénith

16/10 : Montpellier – Zénith

20/10 : Marseille – Dôme

21/10 : Nice – Nikaïa

24/10 : Grenoble - Palais des Sports

25/10 : Genève – Aréna

27/10 : St Etienne - Zénith

28/10 : Clermont-Ferrand – Zénith d’Auvergne

01/12 : Bruxelles - Forest National

02/12 : Liège - Country Hall

04/12 : Epernay - Millesium

05/12 : Amnéville - Galaxie

06/12 : Strasbourg – Zénith

08/12 : Dijon - Zénith / Concert supplémentaire

09/12 : Dijon – Zénith

10/12 : Montbéliard – Axone

12/12 : Lyon – Halle Tony Garnier

23-24-26-27/01/2018 : Casino de Paris

30-31/01 et 2-3/02/2018 : Casino de Paris / Concerts supplémentaires