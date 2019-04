France Bleu Live aux Deux Alpes : trois choses que vous ignorez (peut-être) sur Gims

Gims a vendu plus de six millions d'albums depuis le début de sa carrière.

Jamais sans ses lunettes de soleil

Sur scène, dans ses clips, en tournée, à la télévision, sur les réseaux sociaux.... J-a-m-a-i-s vous ne verrez Gims sans ses fameuses lunettes de soleil. Pourquoi ? "C'est devenu un style, c'est devenu une protection" a-t-il expliqué à la presse, "ça fait partie intégrante de moi maintenant, donc c'est vraiment... je ne me vois pas sans et je pense que le public ne me voit pas sans non plus. Donc c'est sûrement mieux de les garder" continue-t-il.

Surtout, “ça met une barrière entre moi et ce monde-là, celui du succès. Mes lunettes sont devenues une barrière de sécurité, un camouflage. Sans elles je me sentirais très mal. Il me serait impossible d’aborder un concert ou la scène sans”, a-t-il déclaré. "Sans [mes lunettes NDLR], je passe pratiquement incognito, donc c'est, là aussi, tout l'intérêt" révèle-t-il avec malice.

Il a changé plusieurs fois de noms

Son vrai nom est... Gandhi Djuna. Né en 1986 à Kinshasa, au Congo, Gandhi Djuna vient d'une famille de musiciens, son père est chanteur et ses frères rappeurs. Il se baptise lui-même "Maître Gims" à ses débuts, lorsqu'il fait partie du groupe "Sexion d'Assaut". C'est avec ce même pseudo qu'il lance -avec un succès fulgurant- sa carrière solo, en 2012. Il devient une star du rap, double disque de diamant. À ce jour, il a vendu plus de six millions de disques depuis le début de sa carrière.

Début 2019, il annonce sur son compte instagram qu'il change de nom d'artiste. "J'veux plus qu'on m'appelle 'Maître Gims', Gims suffit largement… Merci". Sur les plateaux de télévision, il s'explique : "cela faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête et que je voulais le retirer parce que ça commençait à me saouler. Si je me suis appelé comme ça, c'était par rapport aux mangas et aux arts martiaux. C'était un délire de gamin" a expliqué le rappeur, demandant à ce qu'on l'appelle dorénavant par son prénom, Ghandi, ou simplement Gims. "Il y a des gens qui le prennent au sérieux. Ça commençait à me déranger et je n'étais pas bien avec ça. C'était trop premier degré. On se rapprochait d'un truc bizarre, divin. Gims c'est très bien !" a conclut le chanteur.

Papa de... quatre enfants !

Gims est marié et partage sa vie depuis 14 ans avec Demdem Djuna, sa femme. Amoureux depuis 2005, alors que la jeune femme est encore lycéenne, ils se marient l'année de leur rencontre. "Nous avons su très vite que nous voulions passer notre vie aux côtés l'un de l'autre et fonder une famille", écrit Gims dans son autobiographie intitulée Vise le soleil, sortie en 2015. Depuis, le couple a donné naissance à quatre enfants.

Dans une des rares interviews qu'elle accorde, sa femme, Demdem, témoigne dans un documentaire diffusé sur W9 l'an dernier : "il aime beaucoup jouer avec les enfants", dit-elle. "Il n’a pas beaucoup de temps avec eux donc, quand il est là, les enfants adorent. Lui, il aime bien passer du temps avec eux aussi" conclut-elle.