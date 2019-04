France Bleu Live aux Deux Alpes : trois choses que vous ignorez (peut-être) sur Jenifer

La chanteuse sera l'une des trois têtes d'affiche exceptionnelles du festival "France Bleu Live", organisé aux Deux Alpes, les 17, 18 et 19 avril 2019. France Bleu vous révèle trois infos que vous ne saviez (peut-être) pas !

Les Deux Alpes, Mont-de-Lans, France

Elle a failli arrêter la chanson

La chanteuse a sorti son huitième album l'an dernier, intitulé "Nouvelle page". C'est l'album de la renaissance après une année 2017 extrêmement éprouvante pour l'artiste. Jenifer, très affectée par l'accident mortel dans lequel son van a été impliqué, s'était éloignée du devant de la scène. Au point qu'elle a envisagé de ne plus jamais chanter et qu'elle a "tout coupé" pendant cette période. Elle a finalement tourné la page, remonté la pente, renouvelé son entourage musical et quitté son manager qui l’accompagnait depuis ses débuts, il y a dix-sept ans. Elle sera sur scène, aux Deux Alpes, pour un concert privé exceptionnel dans le cadre du France Bleu Live festival.

Très timide...

"Je suis toujours dans le doute, pleine de doutes, de remises en question" dit Jenifer avec humilité. La chanteuse, découverte à l'adolescence sur TF1, n'est pas très sûre d'elle. Pas plus aujourd'hui qu'en 2001, lorsqu'elle crevait l'écran dans la Star Académy. Elle est toujours gênée aujourd'hui d'être qualifiée de "star", "une star" dit-elle, "c'est quelqu'un qui n'a plus rien à prouver, j'ai bien des choses à prouver encore", se justifie l'artiste, pourtant gratifiée d'un disque d'or pour les 50.000 exemplaires écoulés de son dernier opus !

... mais très engagée

Sous ses airs de petite poupée fragile, Jenifer est une chanteuse très engagée : les Restos du Cœur, le Sidaction, la lutte contre l'homophobie, contre le cancer... L'artiste soutient des causes, "c'est un devoir pour moi" dit-elle. Elle est notamment la marraine de l'association "Le Refuge", une association d'aide aux jeunes homosexuel.les, victimes d'homophobie jusque dans leurs propres familles. Elle appelle régulièrement sa communauté sur les réseaux sociaux, (forte de 2,7 millions d'abonnés tout de même) à s'investir et à financer des causes solidaires. L'un des derniers exemples en date : son dressing solidaire. La chanteuse a mis en vente ses vêtements au profit de l’institut Gustave Roussy pour financer la recherche contre le mélanome.